Il maltempo fa danni nell'hinterland, strade piene di fango

I danni del maltempo tra Guglionesi e Montecilfone

BASSO MOLISE. Se lungo il litorale i disagi sono stati limitati nell'ultima ondata di maltempo, nella notte, poco distante dalla costa, una bomba d'acqua ha provocato danni e una condizione di criticità sulla viabilità interna, quella che collega Montecilfone a Guglionesi, dove un fiume di fango ha ingombrato la carreggiata, rendendola di fatto impraticabile.

Dalle prime ore della mattina, il sindaco Giorgio Manes, peraltro reduce dall'emergenza del crollo della casa disabitata in paese, è in costante contatto con la Provincia di Campobasso, a cui ha richiesto l'intervento urgente per liberare l'arteria dalla fanghiglia che si è sedimentata sull'asfalto.

Al lavoro i mezzi, ma la situazione è complicata e anche i pullman di linea extraurbana hanno avuto problemi enormi nel transito.