Si allaga di nuovo la strada all'uscita Sud di Termoli, intervengono Anas e Polstrada

Disagi alla viabilità all'uscita Sud di Termoli

TERMOLI. Nemmeno il tempo di pubblicare un editoriale sui temi della messa in sicurezza del territorio, e a distanza di 48 ore dalle precedenti segnalazioni, ancora problemi all'uscita di Termoli, in direzione Sud.

Il tratto che da via Corsica conduce sia sulla statale 16 che verso la statale 87, ha subito un allagamento, con veicoli che procedevano lentamente. Sul posto sono intervenuti gli operai dell'Anas e la pattuglia della Polizia stradale di Termoli, intervento che ha obbligato alla chiusura del transito in uscita, con l'apposizione di new jersey, poi rimossi a conclusione delle operazioni, con la viabilità tornata a regime.

Galleria fotografica