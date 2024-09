Assalto al bancomat, parla il sindaco Gallo: «Pagina triste, locale messo in sicurezza»

PORTOCANNONE. Sull’assalto al Bancomat di Portocannone, interviene il sindaco, Francesco Gallo. I locali che ospitano lo sportello, infatti, sono comunali.

«Portocannone si è svegliata con la notizia di assalto al bancomat presso lo sportello installato da Mps nella struttura del mercato coperto in via Garibaldi. Io vorrei ringraziare tutte le forze dell’ordine intervenute, in base ai propri compiti hanno effettuato tutto ciò che era necessario molto velocemente. Ringrazio inoltre l’ufficio tecnico comunale che insieme al sottoscritto ha coordinato la fase della messa in sicurezza della struttura e l’impresa incaricata dalla banca che ha subito eseguito le misure necessarie.

Con i negozianti assegnatari dei posti vendita all’interno del mercato coperto, sono iniziate le operazioni per il ripristino totale, con lo scopo di tornare operativi il prima possibile. È sicuramente una pagina triste, ma cercheremo in ogni modo di risolvere sul fronte danni e di lavorare come sempre nella direzione di migliorare alcuni aspetti che garantiscono l’ente e la comunità intera».