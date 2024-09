Sfonda la vetrina della gioielleria e arraffa i preziosi, sorpreso e fermato dalla Polizia

TERMOLI. Furto con scasso in pieno centro, quello compiuto nella notte scorsa in via Alfano, dove un uomo, di nazionalità straniera, ha sfondato la vetrata del negozio Swarovsky, che affaccia anche sul Corso nazionale, nonostante fosse anche antiproiettile.

Una volta dentro ha arraffato i preziosi, causando notevoli danni e nell’azione si è anche ferito.

Nel frattempo era scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina, che l’hanno colto sul fatto, arrestandolo e portandolo in centrale.