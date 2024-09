Refurtiva recuperata e danni ingenti, dopo l'arresto: «Grazie al pronto intervento della Polizia»

TERMOLI. «Un plauso alla Polizia che è intervenuta immediatamente».

Questo il messaggio di ringraziamento che ha rivolto alle forze dell'ordine il titolare della Martino Group, Michele Martino, dopo l'arresto effettuato nella notte, all'interno della gioielleria Swarovski, dove un balordo si era intrufolato dopo aver sfondato una delle vetrine di via Alfano, la più interna, addirittura con un tombino.

La refurtiva è stata recuperata tutta, ma ingenti sono i danni.

Il colpo è stato tentato intorno alle 4, non solo la vetrata laterale infranta, ma il ladro ha mandato in pezzi tutte le vetrine per razziare i preziosi e metterli nei sacchi, solo il pronto intervento della volante del commissariato di via Cina ha evitato che trafugasse il bottino, con l'arresto in flagranza compiuto in centro.

