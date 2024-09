Due donne ferite in altrettanti incidenti a Campomarino, portate in ospedale

CAMPOMARINO LIDO. Due incidenti nel tardo pomeriggio di ieri a Campomarino lido, con due donne che sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Primo sinistro con un impatto tra un veicolo e una bici, la ciclista, una 38enne, ha subito delle escoriazioni ed è stata soccorsa dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli e trasferito per accertamenti.

Intorno alle 18.10, una 42enne residente fuori regione è stata investita alla rotatoria di via De Gasperi, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione il 118 Molise con l’automedica e i volontari della Misericordia che hanno condotto la signora sempre al Pronto soccorso di viale San Francesco, anche in questo caso, per fortuna, non ci sono state conseguenze particolarmente serie.