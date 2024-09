Cuccioli abbandonati a Campomarino lido, presi in carico dal canile

CAMPOMARINO. Cani abbandonati e lasciati nell'area di proprietà di un residence, nei pressi del porto turistico di Campomarino.

Ad allertare la Polizia locale, che ha compiuto un sopralluogo, sono stati i titolari della struttura, che si sono prodigati per trovare una soluzione.

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 settembre, è intervenuta la società convenzionata con l'Asrem per gli interventi di carattere veterinario, sempre con gli agenti della Polizia municipale di Campomarino.

I titolari della struttura hanno fatto sapere che gli interventi ci sono stati e che i cuccioli sono stati presi in carico dalla società convenzionata con l’Asrem.

«Volevo far sapere che questa mattina puntuali sono venuti i vigili urbani di Campomarino e l'accalappia cani che si sono prodigati con attenzione ed empatia alla presa in carico delle due cucciole (erano due femminucce) abbandonate in zona Porticciolo.

Ringraziamo loro, i condomini che se ne sono occupati in questi giorni, il tempo che è stato clemente e non ha peggiorato la loro situazione all'addiaccio, l'amica Maria Assunta, l'Architetto Cosimo e mia moglie Filomena che per ben due giorni ha cercato di poter trovare loro un'altra soluzione e Termolionline.it nella persona di Emanuele Bracone che si è interessato con sollecitudine ad avere informazioni sul caso contattando il comandante dei vigili urbani.

Ci è stato riferito che andranno al canile di Larino e non ci resta che augurare loro una buona sorte e due ottime adozioni. Sono stati giorni di forte apprensione, dispiacere e strazio, ma questo è il genere umano. Ribadisco il mio anatema a chi si è macchiato di questo orribile gesto. Sterilizzate, sterilizzate, sterilizzate!!!

Questo schifo deve finire!

Ancora grazie a tutti e speriamo che negli interventi, nei casi come questi, si possa essere più veloci e tempestivi».