Polizia sventa furto di un furgone, plauso di Confesercenti

CAMPOBASSO. Sventato il furto di un furgone in via Ungaretti, il presidente di Asec Confesercenti si congratula per l'operazione della squadra mobile di Campobasso

"Esprimo il mio plauso al dirigente della squadra mobile, dott. Marco Graziano, per l'ottimo lavoro che sta svolgendo sul territorio e per l'incessante azione delle forze dell'ordine per la sicurezza della città di Campobasso,

E' di qualche ora fa la notizia di un'operazione messa a segno dalla squadra mobile del capoluogo che ha bloccato due malviventi nel tentativo di furto di un furgone in via Ungaretti, su segnalazione di alcuni abitanti della zona.

Della vicenda, oltre al tempestivo intervento, mi piace sottolineare l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. La sinergia di più attori possibili porta sempre con sé buoni risultati. Non a caso da tempo, come presidente di Asec Confersercenti Molise, porto avanti campagne di sensibilizzazione contro la criminalità, nell'ottica di una continua cooperazione con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio per la sicurezza dei cittadini"