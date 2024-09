Incidente auto-scooter in via Egadi, due 16enni al Pronto soccorso

TERMOLI. Due ragazzi di 16 anni trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per le conseguenze, per fortuna non gravi, di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in via Egadi, a Termoli. I due giovani erano in sella a uno scooter Liberty, quando hanno impattato contro una Renault Clio, guidata da una donna.

L'incidente è avvenuto mentre l'autovettura era in procinto di svoltare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli e il 118 Molise, con automedica e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la coppia al vicino nosocomio di viale San Francesco, per accertamenti e medicare le escoriazioni.