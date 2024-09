Operazione antidroga della Dia di Bari, ci sono indagati anche a Termoli e nell'hinterland

BASSO MOLISE. Non solo perquisizioni nel blitz antidroga di lunedì scorso, compiuto dalla Dia di Bari in Puglia, Molise e Abruzzo, per quanto riguarda il nostro territorio.

Sono cinque le persone indagate per reati connessi allo spaccio di stupefacenti che risiedono tra costa e hinterland, oltre a un molisano residente in provincia di Foggia.

Negli atti della direzione distrettuale antimafia barese, che indaga per associazione a delinquere i vertici dell’organizzazioni, numerosi gli episodi di spaccio contestati dagli inquirenti ai 39 indagati, di cui sono state arrestate 12 persone e “avvisate” altre 15, per le misure cautelari decise dal Gip del Tribunale di Bari.

A essere indagati un 35enne che abita a San Giacomo degli Schiavoni, un 27enne termolese, un 33enne di San Giacomo, una 27enne di Termoli, un 25enne di Guglionesi, un 31enne di Guglionesi, un 54enne campano, ma residente a Guglionesi. Si aggiunge un 55enne nato a Campobasso e residente a Lucera,

Acquisti e cessioni di cocaina avvenuti tra Foggia, San Severo, Lesina, Serracapriola, Termoli e San Giacomo.