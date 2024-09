Divampa un incendio sul nastro trasportatore alla Biomasse, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco chiamati a intervenire nuovamente alla centrale a biomasse C&T nella tarda serata di ieri.

Un incendio è divampato sul nastro trasportatore, rogo che ha impegnato la squadra in turno del 115 per diverse ore. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, i Vigili del fuoco si sono assicurati che l'impianto fosse in sicurezza, prima di rientrare nella vicina caserma.

Nel pomeriggio di ieri, invece, verso le 16, richiesta assistenza tecnica per una pala eolica in anomalia per il forte vento in contrada Pianelle a Tufara.

La richiesta è giunta direttamente dalla centrale operativa di Trento che gestisce gli impianti.

Sul posto si è recata una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona allontanando in via precauzionale una famiglia che vive nelle vicinanze degli impianti e chiusa la strada antistante le pale.

Sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Tufara per quanto di loro competenza e i tecnici per il servizio manutenzione delle pale eoliche.