Sgomento e dolore a Chieuti per la morte di Valentina

CAMPOMARINO. E’ stata trasportata all’ospedale San Timoteo di Termoli in tarda serata la salma della 41enne di Chieuti, Valentina Corona, che ha perso la vita nella serata di ieri, sulla statale 16, nel territorio di Campomarino. Fatale per lei, architetto che si occupava di interni per navi da crociera, l’impatto frontale della sua Lancia Y, di cui era alla guida, con un autoarticolato, avvenuto nell’area prossima a Tir Molise.

L’ispezione cadaverica compiuta dal medico legale incaricato dalla Procura di Larino ha così dato modo al Pm di concedere il nulla osta alla rimozione, per poi trasferirla all’obitorio.

Sul posto sono arrivati anche i familiari della giovane donna, mentre atmosfera di sconcerto, dolore, incredulità ha pervaso la comunità di Chieuti, che stimava Valentina. “Qui è calato un silenzio assoluto”, ci ha riferito un nostro contatto in paese.

Dopo lo scontro frontale, la macchina rossa della 41enne è finita contro il guardrail, non dandole scampo, a decine di metri dal luogo dell’impatto.

Soccorsi prestati dal 118 Molise, intervenuto con l’automedica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, mentre i rilievi del sinistro mortale sono affidati alla Polizia stradale, che dovrà ricostruire l’effettiva dinamica dell’incidente, effettuati con la pattuglia di turno e la presenza del comandante del distaccamento di via Cina, Salvatore Augelli. A dare assistenza anche i Carabinieri della compagnia di Termoli nelle operazioni compiute sulla statale. In ambulanza al San Timoteo è stato trasportato il camionista.