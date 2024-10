Investita da un'auto a Montenero, 63enne trasportata al San Timoteo

MONTENERO DI BISACCIA. Serata impegnativa, quella di ieri, per i soccorritori del 118 Molise, chiamati a intervenire con la postazione locale in via Frentana, a Montenero di Bisaccia, per l'investimento di una 63enne, travolta da un'auto con alla guida un giovane.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, dopo aver subito le conseguenze dell'impatto, letteralmente sbalzata da terra secondo le testimonianze sul posto.

Sull'incidente indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione.