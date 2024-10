Moglie muore nel rogo dopo lo schianto in auto a San Severo, marito indagato per omicidio volontario

SAN SEVERO. Da un incidente mortale a una indagine per omicidio volontario, questa l’evoluzione decisa dalla Procura di Foggia nell’attività inquirente, dopo la morte di Lucia Salcone, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi, lungo la SP 13, nel territorio di San Severo. Avviso di garanzia che ha raggiunto

a Procura di Foggia ha notificato l’avviso di garanzia per omicidio volontario nei confronti dell’imprenditore vitivinicolo sanseverese Ciro Caliendo, marito di Lucia Salcone, la donna morta nel drammatico incidente stradale, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, lungo la Provinciale 13, contestazione contenuta negli atti in cui si dispongono accertamenti tecnici non ripetibili - tra cui l’autopsia sulla salma della donna, prevista per venerdì 4 ottobre.

La coppia di coniugi stava viaggiando sulla loro Fiat 500, quando il veicolo è uscito fuori strada, finendo per schiantarsi contro un albero. Nell’impatto, l’utilitaria ha preso fuoco e nel rogo la donna ha perso la vita, mentre il marito si è salvato, anche se con ustioni agli arti, che si sarebbe procurato nel tentativo di salvare la moglie, ma qualcosa non torna e per questo, la magistratura vuole chiarire ogni aspetto che appare dubbio.