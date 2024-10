Scontro tra autovettura e moto in via Corsica

TERMOLI. Ennesimo incidente in via Corsica, sicuramente una delle arterie più trafficate della città e che necessita di uno spartitraffico, come avvenuto in via Martiri della Resistenza, vista la presenza di numerosi accessi a raso.

Un'autovettura aziendale si è scontrata con una moto e il conducente è finito a terra, poco prima del viadotto Santa Maria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, per i rilievi del sinistro e per disciplinare la circolazione. Il proprietario del veicolo a due ruote è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.