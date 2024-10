L'opera di Valentina sarà indelebile, la comunità si stringe alla famiglia nell'ultimo saluto

CHIEUTI. La comunità di Chieuti non dimenticherà Valentina Corona, il suo sorriso, la sua brillantezza, il suo talento. È questo l’obiettivo che è stato annunciato ieri pomeriggio, nella cerimonia funebre officiata dal parroco di Chieuti, don Antonio Di Domenico, nella chiesa di San Giorgio Martire.

Chiesa che è stata gremita in ogni ordine di posti e non sufficiente a contenere tutti coloro che sono accorsi per l’ultimo saluto al 41enne architetto, che ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua Lancia Y e il Tir che trasportava cemento, nella serata di lunedì scorso, sulla statale 16, nel tratto che da Campomarino conduce al confine con la Puglia. Lei stava rientrando proprio a casa. Don Antonio ha sottolineato il messaggio della prima lettura di Paolo, affermando che nessuno ci separerà dall’amore di Cristo e questo messaggio riguarda anche l’apparente lontananza di Valentina, descrivendola come creativa e positiva.

A fine messa, il padre Duilio ha letto una lettera di ringraziamento alla comunità che ha abbracciato la famiglia alleggerendo il giogo.

Per Valentina saranno realizzate iniziative che la vorranno ricordare in tutta la sua opera in terra.