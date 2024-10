Pozzi contaminati e inibiti a Guglionesi, campionamenti dell'Arpa Molise

GUGLIONESI. Dopo l'ordinanza emanata dal commissario prefettizio di Guglionesi, Patrizia Perrino, per il divieto di prelievo e l’utilizzo per scopi irrigui di tre pozzi del territorio comunale, nell’agro di Guglionesi, l'Arpa Molise ha eseguito dei campionamenti a seguito del superamento della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

In riferimento ai superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Tab. 2 – Allegato V - Titolo V della Parte IV del D. Lgs 152/2006 - CSC) riscontrati in campioni di acque sotterranee prelevati in data 10 luglio 2024 presso punti di prelievo facenti parte della rete regionale per il monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei e siti nel Comune di Guglionesi, si comunica che in data 1° ottobre 2024 sono stati eseguiti campionamenti straordinari presso i medesimi punti.

Gli esiti analitici saranno tempestivamente inviati alle Autorità Competenti, ad ultimazione delle attività laboratoristiche.

Si rimarca che i superamenti delle CSC sono stati riscontrati durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee a cui è deputata l’ARPA Molise, attività queste programmate e calendarizzate ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e in relazione alle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise.