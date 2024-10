Donna morta nel rogo dell'auto e marito indagato per omicidio, eseguita l'autopsia sulla salma della 47enne

SAN SEVERO. E’ stata eseguita oggi ed è terminata nel primo pomeriggio l’autopsia sulla salma della 47enne Lucia Salcone, la donna di San Severo deceduta nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, dopo il rogo dell’auto con cui stava viaggiando in compagnia del marito, che ne era alla guida.

Autopsia disposta dalla Procura di Foggia. La loro Fiat 500 era uscita di strada e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco.

Il marito, l’imprenditore vitivinicolo Ciro Caliendo, è indagato per omicidio volontario. Da qui la necessità dell’esame autoptico, eseguito dal professor Luigi Cipolloni. La Procura ha disposto anche accertamenti tecnici sull’auto. Ora si attende il nulla osta alla sepoltura, per la restituzione della salma ai familiari e far così celebrare i funerali della donna. L'incidente sarebbe stato, secondo la difesa (avvocati Angelo Masucci e Simone Moffa), figlio di "una drammatica fatalità".