Carabinieri indagano sul furto con scasso alla tabaccheria di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Montenero di Bisaccia sul furto con scasso avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ai danni di una tabaccheria del paese, in via Argentieri.

Portati via gratta e vinci, sigarette, banconote e persino monete, arraffati nell’attività in cui sono entrati forzando la porta d’ingresso e causando danni ingenti, perché per mettere le mani sulle monete delle slot, le hanno scassinate, per poi dedicarsi a sigarette e tagliandi della fortuna. A sparire, anche la macchina cambiamonete.