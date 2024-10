Ancora un "salvataggio felino" in città

TERMOLI. Ancora un salvataggio “felino” in città, dopo quelli compiuti nei giorni scorsi.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 11, in pieno centro all’angolo tra via Fratelli Brigida e via XX Settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un gattino che aveva trovato rifugio all'interno di un'autovettura in sosta.

Impresa non facile, perché il micio si era rintanato nel vano motore e non voleva saperne di uscire; a vuoto anche qualche tentativo effettuato in precedenza, da qui la richiesta di soccorso al 115.

La squadra in turno ha provato di tutto, persino registrare il miagolio di richiamo sul telefonino ma non c'è stato verso, intanto il capannello di curiosi cresceva, poi, alla lunga, la tenacia li ha premiati e sono riusciti a farlo sbucare fuori.