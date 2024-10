Ci risiamo, Campomarino lido allagata dopo il nubifragio: chiusa via De Gasperi

CAMPOMARINO-TERMOLI. Quasi 21 millimetri di pioggia caduti in nemmeno 20 minuti e a Campomarino lido si allaga via De Gasperi.

La Polizia locale costretta a intervenire ancora una volta, nella serata di oggi, a causa delle conseguenze del maltempo, peraltro annunciato. Così, l'arteria principale del Lido è stata chiusa al traffico, con la pattuglia e gli agenti della Municipale a presidiarla.

Disagi sono avvenuti e sono stati segnalati anche in un altro punto critico, quello dell'innesto tra via Corsica e statale 16-statale 87, già chiusa al traffico giorni fa sempre per il maltempo.

Un lettore, residente in via dei Palissandro, piuttosto sdegnato, chiede: «Succede anche se piove poco, quando sarà risolto, questo problema, nessuno guarda e interviene? Manutenzione carente in questa città!»