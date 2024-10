Cadono calcinacci, Vigili del fuoco e Polizia locale in via Fratelli Brigida

TERMOLI. Autoscala dei Vigili del fuoco e mezzi del 115, con la presenza della Polizia municipale, traffico a senso unico alternato e zona transennata, in via Fratelli Brigida, dopo l'incrocio con via Cesare Battisti.

Caduti calcinacci e mattonelle dalla facciata dopo l'ultima pioggia battente del pomeriggio di oggi. L'intervento è ancora in corso, per mettere in sicurezza il possibile, ma sicuramente si dovrà intervenire anche in seguito.