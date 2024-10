Riaperta la circolazione in via De Gasperi a Campomarino lido

Day after dom 06 ottobre 2024

CAMPOMARINO LIDO. Riaperta questa mattina la circolazione in via De Gasperi, a Campomarino lido.

L'arteria che attraversa la località costiera era stata chiusa nella serata di ieri, dopo che a causa del nubifragio che ha scaricato una ventina di millimetri almeno di pioggia in pochi minuti, dopo le 17.30, si era allagata, facendo venire meno le condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli.

Sul posto era intervenuta la Polizia locale, in serata gli operai incaricati dall'amministrazione comunale hanno lavorato per aspirare l'acqua con le pompe idrovore dalla sede stradale. Trascorsa la notte, via De Gasperi è tornata percorribile.