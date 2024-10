Si scontrano auto e scooter in via delle Acacie

TERMOLI. Incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, in via delle Acacie, all'incrocio con via dei Roveri, a Termoli. A scontrarsi sono stati uno scooter, condotto da un giovane, e un'autovettura, con all'interno una coppia.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, con l'automedica, e la Polizia di Stato, con la volante del commissariato di via Cina.