Lotta al narcotraffico, altri due arresti della squadra mobile

TOLLERANZA ZERO mer 09 ottobre 2024

CAMPOBASSO. Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Campobasso. Nel fine settimana appena trascorso sono stati, infatti, messi a segno due ulteriori arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi all’art. 73 DPR 309/90.

Il 4 ottobre scorso, i poliziotti hanno sorpreso un uomo di San Severo mentre spacciava eroina in una via del centro di Campobasso. Il soggetto, fermato immediatamente dopo aver ceduto 30 grammi di eroina a due giovani del posto, è stato arrestato e trovato con indosso circa 700 euro, provento dell’attività di cessione della droga. Il PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Anche uno dei due acquirenti è stato denunciato per spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso della quasi totalità della sostanza acquistata, mentre l’altro è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, inoltre, gli Agenti della Squadra Mobile e della DIGOS della Questura sono riusciti a fermare un’auto di grossa cilindrata lungo la Fondovalle Tappino, a seguito di segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lucera, in quanto non si era fermata all’alt intimato dai poliziotti.

A bordo del veicolo, che viaggiava in direzione del capoluogo molisano, vi erano un uomo ed una donna di Campobasso, già noti agli investigatori, trovati in possesso di 80 grammi di eroina e 20 grammi di cocaina. A casa dell’uomo, all’esito della perquisizione svolta, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto e, come stabilito dal PM di turno, condotto presso la casa circondariale di Campobasso, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà.

Per reati di droga, solo nella prima settimana di ottobre la Squadra Mobile ha operato quattro arresti in flagranza, denunciato 3 persone in stato di libertà e segnalato 2 assuntori alla locale Prefettura. In totale sono stati sequestrati circa 1.000 grammi di sostanza stupefacente tra eroina, cocaina e hashish.