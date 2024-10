Scontro tra auto e moto in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Scontro tra un'auto, alla cui guida c'era una signora, e una moto con in sella un uomo, su via Madonna delle Grazie. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nel tratto compreso tra l'ingresso del centro commerciale La Fontana e la rotatoria di piazza del Papa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli e il 118 Molise, con l'automedica, e i volontari della Misericordia in ambulanza. Il centauro è rimasto ferito, seppure in modo lieve, ed è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.