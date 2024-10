Tentati furti in abitazione, ma i proprietari mettono in fuga i ladri

PORTOCANNONE. Tornano in azione i banditi nella zona di confine tra Molise e Puglia, una fascia, quella che va da Campomarino alla zona frentana che sembra essere la prediletta per i colpi nelle abitazioni e in particolare a Portocannone, dove solo a distanza di 4 giorni dall’ultimo tentativo di furto avvenuto in una casa della località arbereshe, i malviventi sono tornati per colpire di nuovo, anche senza riuscirvi. Almeno due i tentativi, intorno alle 19.30, peraltro in contemporanea, a dimostrazione del fatto che giungono con “squadre organizzate”.

In entrambe le circostanze, a vanificare gli intenti è stata la presenza dei proprietari, che li hanno sorpresi, facendoli fuggire nei terreni confinanti che portano alle strade di collegamento verso il nucleo industriale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.