No al Ddl sicurezza, la Città Invisibile: «Vogliamo diritti non repressione»

TERMOLI. Appello delle operatrici e attiviste della Città invisibile.

«Come operatrici e attiviste del sociale siamo profondamente preoccupate dal grave attacco ai diritti rappresentato dal ddl 1660 sulla «sicurezza», in via di approvazione in parlamento. Ancora una volta, come i tanti «decreti sicurezza» che lo hanno preceduto (realizzati da governi di ogni colore, centro-sinistra, centro-destra, giallo-verde) questo provvedimento non fa che peggiorare le condizioni di vita delle fasce più povere ed emarginate con un feroce accanimento penale contro lavoratori e lavoratrici, persone migranti, persone detenute, addirittura contro donne incinte e neonati.

Diritto alla Casa

Si introducono nuovi reati per le occupazioni di immobili (già punite dal codice penale), e per chi solidarizza o le sostiene in qualsiasi modo (con questa misura anche l’Elemosiniere del Papa rischierebbe il carcere per aver riallacciato la corrente a un palazzo occupato a Roma!). Bisogna comprendere che le occupazioni di case di cui si parla qui non sono azioni violente che sfrattano il povero anziano di turno, ma una risposta al grave disagio abitativo delle città che prende di mira spesso grandi edifici vuoti da anni, di proprietà di banche o palazzinari. In Italia ci sono 6 milioni di persone in povertà assoluta, 650.000 famiglie in attesa di case popolari per indigenza, almeno 100.000 senza tetto. Dopo aver abolito il reddito di cittadinanza, cancellato il contributo per gli affitti e la morosità incolpevole, l’unica risposta di questo governo alla questione abitativa è punire chi si organizza per non restare in strada.

Carcere e centri per il rimpatrio

Le carceri italiane sono notoriamente sovraffollate, i diritti delle persone detenute sono spesso calpestati, i tassi di suicidi, malattie mentali e autolesionismo sono altissimi, sono noti alcuni gravi episodi di violenze contro i detenuti tutt’ora indagati dalla magistratura. Lo stesso può dirsi per i cpr, campi di reclusione ancora più duri dove sono trattenute persone che non hanno commesso alcun reato («colpevoli» soltanto di non avere un documento in regola), teatro di gravi episodi di maltrattamenti e violenze, morti sospette, veri e propri buchi neri del diritto. Il ddl 1660 vuole punire duramente qualsiasi forma di protesta contro le condizioni di vita in carcere e cpr, compresa la resistenza passiva e nonviolenta, con pene fino a 20 anni. Togliere ai reclusi anche l’unico strumento per far sentire fuori da quelle mura la loro richiesta di dignità e denunciare abusi è solo un modo per disumanizzarli ancora di più. Il ddl prevede inoltre il carcere anche per donne incinte o con bambini di età inferiore a tre anni.

Accattonaggio

Aumentano le pene per chi chiede l’elemosina, fino a sei anni di carcere per il povero che disturba la quiete delle nostre vite di privilegio.

Persone migranti

Si vieta agli esercenti di vendere schede SIM alle persone prive di permesso di soggiorno. Il telefono è uno strumento essenziale per chi vive in un paese diverso da quello di origine: è il modo per tenersi in contatto con familiari e amici, per trovare lavoro, per sentire l’avvocato, la questura, per comunicare con gli operatori e le operatrici dei servizi e dell’ente pubblico. Non capiamo in che modo questa misura renderebbe tutte noi più sicure.

E potremmo continuare: il provvedimento contiene altre misure gravi, che anche se non riguardano direttamente il nostro lavoro nel sociale ci preoccupano molto, come la concessione del diritto a possedere un’arma privata senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza, o le norme che aggravano le pene contro le proteste dei lavoratori, per l’ambiente e contro le grandi opere.

In che modo – ci chiediamo – tutto questo dovrebbe aumentare la nostra sicurezza? Sappiamo dai dati ISTAT che nel nostro paese i reati violenti sono in diminuzione, e che anche la percezione della sicurezza nei nostri quartieri migliora. Allora qual è lo scopo di queste leggi, se la realtà e persino la percezione dell’insicurezza sono in miglioramento?

Abbiamo paura che misure come questa abbiamo invece proprio l’obiettivo di creare un nemico, scaricare la nostra ansia sociale sulle figure marginali del carcerato, dello straniero, concentrare contro di loro la frustrazione che deriva dal disagio. Non è certamente togliendo diritti ai più emarginati che staremo meglio. I governi dovrebbero rispondere ai bisogni sociali reali delle persone – casa, welfare, reddito, lavoro dignitoso – non criminalizzare chi esprime dissenso e rivendica una vita dignitosa. Solo con i diritti aumenta la nostra sicurezza, di tutte e tutti.

Per questo oggi aderiamo alla mobilitazione nazionale contro il «ddl repressione». Per questo vi invitiamo a informarvi, mobilitarvi partecipando a tutte le iniziative di sensibilizzazione e protesta previste sul nostro territorio per impedire la conversione in legge del decreto. Ribadiamo il nostro NO alla presenza del ministro dell’interno Piantedosi – principale promotore del decreto – all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise, e cogliamo l’occasione per invitare tutte e tutti i molisani ad aderire all’appello lanciato da Osservatorio Repressione: https://www.osservatoriorepressione.info/no-piantedosi-allinaugurazione-dellanno-accademico-dellunimol/».