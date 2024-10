Pioggia battente e "soliti" disagi, tra veicoli in panne e sottopassi allagati

TERMOLI. Altri millimetri di pioggia battente a Termoli, 18 secondo quelli registrati dalla stazione meteo Difesa Grande, e subito disagi per la viabilità.

Un soccorso a veicoli in panne è stato richiesto tra via Corsica e l'innesto sulla statale 87, come sovente accade. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, problemi anche per attraversare il collegamento nel sottopasso tra l'ex statale 16 e la zona del Sinarca, più a Nord.

Una vasta area perturbata di origine atlantica ha determinato condizioni di spiccato maltempo sul nostro Paese, in progressiva estensione a gran parte del territorio. Diffuse precipitazioni e forti temporali insisterono su gran parte delle regioni italiane

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Allerta arancione sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia.