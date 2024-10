Incidente in via Elba, sul posto la Polizia locale

TERMOLI. Incidente stradale che ha impegnato nei rilievi gli agenti della Polizia locale, nella serata di ieri E' avvenuto all'inizio di via Elba, poco dopo l'incrocio con via Tremiti e ha coinvolto due autovetture.

Per fortuna, non ci sono stati feriti, solo qualche disagio alla circolazione, vista la posizione dei veicoli e il tratto di strada interessato, per di più, nel sabato sera.