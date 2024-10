Dramma sulla statale 16: restituita la salma del 27enne, la Procura non dispone l'autopsia

TERMOLI. La Procura di Larino, col Pm titolare del fascicolo per omicidio stradale, ha dissequestrato la salma del 27enne di nazionalità maliana, che ha perso la vita nella serata di venerdì scorso sulla statale 16 a Campomarino, in contrada Lauretta.

La bici su cui era in sella e si stava spostando al km 553,300, è stata travolta da un Suv in transito, guidato da un 74enne pugliese, residente a Termoli. Impatto che non ha dato scampo al ragazzo. Erano all'incirca le 19.15.

La magistratura inquirente ha acquisito il referto del medico legale, dopo l'ispezione cadaverica effettuata ieri, all'obitorio dell'ospedale San Timoteo, dal medico legale incaricato e ha deciso di non disporre l'autopsia, concedendo il nulla osta alla sepoltura.