La "solita" Bmw nera che si aggira in paese e furti nelle abitazioni a Montecilfone

MONTECILFONE. Una domenica sera dal copione che, purtroppo, si ripete, quella dei furti in abitazione, nell'hinterland bassomolisano.

Una Bmw nera si aggira in paese, a Montecilfone, quello che raccontano i residenti, ma c'è chi della presenza dei ladri ha avuto anche una testimonianza diretta, avendoli avuti, suo malgrado in casa. Testimonianze che denotano lo stato d'animo di coloro che subiscono sia il reato predatorio, ma anche la violazione di uno spazio privato.

C'è chi commenta così: «Complimenti a chi è entrato senza invito a casa mia, meno male che non avete preso nulla, volevo dirvi che sono furioso, andate dalla gente onesta che si alza, fa sacrifici per guadagnare i soldi in modo onesto. Non so come fate a tornare a casa», ma non solo questo di episodio.

«Ringrazio chi ha tentato di entrare a casa mia per rubare, facendo danno al balcone. Mi raccomando, state attenti».