Studentessa colpita alle spalle da uno sconosciuto, Polizia indaga sull'assurda aggressione

TERMOLI. Episodio davvero increscioso, quello avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, nella zona che da via Caduti sul lavoro porta in via Sturzo.

Una studentessa delle medie è stata aggredita alle spalle, e colpita alla testa da un ragazzo che si dice solito farsi vedere da quelle parti, intento a camminare a passo sostenuto, quasi da corsa, prima che la colpisse.

Un gesto assurdo e violento, con la ragazza che è caduta a terra, senza nemmeno rendersi conto di cosa fosse successo, poi soccorsa da una signora che stava accompagnando il figlio a scuola e che si è prodigata nell'accompagnare l'adolescente.

Subito sono stati allertati gli agenti di Polizia della squadra volante, che hanno acquisito le informazioni su quanto avvenuto, per avviare le indagini che mirano a risalire all'autore dell'aggressione.