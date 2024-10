Scontro tra auto e moto sulla statale 16, centauro se la cava con ferite lievi

MONTENERO DI BISACCIA. Centauro miracolato sulla statale 16, nella tarda mattinata di oggi. Viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale con una utilitaria, al bivio per Montenero di Bisaccia. Nell'impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia locale di Montenero, che ha compiuto i rilievi del sinistro, il veicolo a due ruote è finito con il guardrail spezzandosi in due.

Per fortuna, nonostante la dinamica dello scontro, avvenuto al km 527.800, per il 28enne motociclista, originario di Petacciato, solo poche escoriazioni. È stato soccorso dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il giovane all'ospedale San Timoteo.

Intervenuta anche la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.