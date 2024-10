Ondata di furti in paese, «Situazione preoccupante, chiederemo ancora più controlli»

MONTECILFONE. Dall’accoglienza per la cerimonia della “Campana in cammino” al risveglio poco piacevole dei residenti o prim’ancora, alla scoperta dei tentati furti.

A Montecilfone l’ondata dei reati predatori non accenna a diminuire, soprattutto quella dei furti nelle abitazioni.

Mesi fa la situazione di allarme – su richiesta del primo cittadino, Giorgio Manes – era stata portata in discussione al comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, in prefettura, a Campobasso.

Ora, dinanzi a questa recrudescenza del fenomeno, culminata con l’ondata di colpi tentati e commessi ieri sera, il sindaco della località di minoranza linguistica arbereshe, ha commentato con viva preoccupazione quanto sta avvenendo di nuovo in paese.

«Stiamo esaminando tutto quello che è accaduto ieri ser, assieme alle forze dell’ordine. Veramente una situazione preoccupante. Chiederò di intensificare i controlli sul nostro territorio».