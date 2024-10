L'allarme furti anche a Guglionesi, Becci (Pd): "Superata la soglia di tolleranza"

GUGLIONESI. Orario di cena, tutti riuniti a tavola per consumare il pasto. Un momento conviviale, di riposo che viene interrotto dalla presenza di ladri, che ormai, tentano di entrare nelle case anche quando la gente è dentro.

È quello che sta accadendo nel comune di Guglionesi e che viene denunciato, tramite un post Facebook, dalla segretaria del Pd locale, Annamaria Becci.

«L'ondata di furti che interessa e si verifica quotidianamente anche nel nostro Comune, ha superato da tempo il limite di tolleranza. Ogni giorno, nelle nostre famiglie cresce la paura, non si sta sicuri nelle proprie abitazioni, non si possono lasciare anziani, ragazzi e bambini per fare piccole commissioni, perché corrono il rischio di trovarsi davanti qualche spregiudicato. Questi furti ormai avvengono con troppa facilità e, si vive in un continuo clima di paura e terrore.

Vogliamo, invece, essere sicuri nelle nostre abitazioni, nel nostro paese, nelle nostre campagne. Urge un controllo capillare, bisogna agire con tempestività, prima che il fenomeno diventi più gravoso. Ora basta, non possiamo più restare in silenzio e soprattutto lasciati soli».