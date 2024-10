In fiamme autobus Sati, l'autista riesce a mettersi in salvo

SAN FELICE DEL MOLISE. SAN FELICE DEL MOLISE. Attimi di paura a San Felice del Molise nel primo pomeriggio di oggi. Un autobus della Sati ha preso fuoco, per fortuna appena dopo che i passeggeri che si trovavano a bordo erano scesi, all'arrivo in paese. Un primo principio d'incendio pareva fosse stato estinto, ma poi il rogo ha preso il sopravvento, rialimentandosi, avvolgendo il mezzo. L'autista è riuscito a mettersi in salvo, allontanandosi in tempo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che ha spento le fiamme, ma il pullman che collega il paese alla Trignina ormai è inservibile. In sopralluogo anche il sindaco, Corrado Zara.