Dopo l'aggressione alla studentessa: riflessioni e preoccupazioni di genitori e cittadini

TERMOLI. Mentre proseguono gli accertamenti per risalire all’identità del balordo che ieri mattina ha aggredito la studentessa che si stava recando a scuola, l’assurdo episodio è stato al centro del dibattito social nella comunità termolese, proprio a corredo del nostro articolo.

C’è anche chi ha riferito qualcosa di personale: «Io sono stata seguita da un tizio straniero. Nel seguirmi faceva apprezzamenti e mi chiedeva di fermarmi. Ho dovuto per forza di cose, cambiare il mio percorso e depistarlo. Non è la prima volta purtroppo! Sta pieno di matti e, quando vengono individuati, tornano a piede libero subito. Ma cosa ne parliamo a fare? Spero che la ragazzina stia bene».

Un genitore evidenzia che: «Poi veniamo additate che portiamo i ragazzi fino al banco di scuola e per forza. Finché lasciano i delinquenti in giro come dobbiamo fare? Veniamo bombardate di campagne in cui ci invitano a denunciare, ma poi? Se la legge non ci aiuta e tutela i delinquenti con stupidi alibi del tipo "e ma non stava bene" come va a finire? La bambina in questione nella sfortuna è stata fortunata che può raccontate quanto è accaduto ma questa storia poteva avere un finale diverso e non era certo un lieto fine.. e questo non può e non deve succedere».

«La brava gente, le ragazzine, i nostri figli devono essere liberi di camminare nelle strade della propria città per svago o per andare a scuola senza che ci sia chi qualcuno capace di rovinargli la vita per sempre»..

Infine, «Questo accade perché oltre alla delinquenza ormai dilagante che ci circonda anche qui, non essendo più Termoli quell' isola felice di molti anni fa, davanti e nei pressi delle scuole occorrerebbero più controlli da parte delle forze dell'ordine in tutti gli ordini e grado e prevedere almeno una pattuglia a sorvegliare negli orari di accesso, visto che molti genitori sono costretti a lasciare i propri figli incustoditi nei minuti precedenti davanti ai cancelli, perché costretti a correre a lavoro e con l'ansia e la preoccupazione di tale gesto».