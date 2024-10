Guasto ai freni: autobus Sati esce fuori strada e finisce nel parchetto della Madonna delle Grazie

Autobus Sati esce fuori strada e finisce nel parchetto della Madonna delle Grazie

TERMOLI. Incidente stradale in via Madonna delle Grazie, che per fortuna non ha causato feriti, ma la dinamica è stata particolarmente rischiosa. Un autobus della Sati per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è uscito fuori strada, finendo contro il parchetto dell'omonimo santuario, demolendo il muretto.

Fortuna che non ci fossero passanti sul marciapiede. Non è una settimana fortunata per l'autolinea molisana, che ieri ha visto bruciare un altro pullman a San Felice del Molise.

Grande spavento a bordo, con gli studenti di ritorno dal liceo delle Scienze umane di Guglionesi, diretti al Terminal bus, che hanno udito un gran botto e poi hanno visto il mezzo finire contro il muretto del Santuario.

A causare l'incidente è stato un guasto ai freni, il conducente ha scelto fi far fermare la corsa dell veicolo, per evitare di ribaltarsi in curva.