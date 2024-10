Indagine lampo dei Carabinieri dopo il furto, la Fiat Croma ritrovata in provincia di Caserta

MONTECILFONE. Non è stato un classico viaggio della speranza, perché il risultato era certo e dopo quanto avvenuto da domenica sera in poi, polemiche e prese di posizione istituzionali, una prima risposta, di carattere operativa, c'è stata subito a Montecilfone.

Tra le notizie relative ai furti commessi nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, abbiamo riferito della Fiat Croma di proprietà di un 40enne, rubata sotto casa, in contrada Fonte Bianca.

Ebbene, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i militari dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Montecilfone e i colleghi della provincia di Caserta, la berlina di colore scuro è stata ritrovata nel territorio del comune di Trentola Ducenta. «I Carabinieri hanno ritrovato la mia macchina nel comune di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta - ci ha rivelato l'automobilista - vorrei ringraziare il personale dell'Arma per il lavoro svolto, sia dalla stazione dei carabinieri di Montecilfone che della caserma dei carabinieri di Parete». Allo stesso tempo, pur raggiante per aver recuperato e riportato nel tardo pomeriggio il veicolo a casa, il 40enne ha voluto ribadire la necessità di rinforzare i controlli notturni anche nei piccoli paesi, troppo spesso presi di mira da questo tipo di fenomeni.