Scontro tra auto e scooter, in due trasportati all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Scontro tra un'autovettura e uno scooter con cilindrata 125, nel primo pomeriggio di oggi, in un tratto non nuovo a incidenti stradali: all'incrocio tra via Egadi e via Isole Eolie.

In sella al motociclo un ragazzo e una ragazza, che sono rimasti feriti, ma per fortuna con codice di rientro giallo, quindi non grave.

Sul posto il 118 Molise, con l'equipe medica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato i due giovani al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti e le cure mediche del caso.

A effettuare i rilievi e a disciplinare la circolazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli.