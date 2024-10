Detenuto evade dal carcere, riacciuffato dalla squadra mobile

CAMPOBASSO. Ancora un tentativo di evasione, quello compiuto nel carcere di Campobasso, ma il tentativo è stato sventato poco dopo, grazie all'intervento tempestivo della Polizia.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, in via Cavour. A riacciuffare il detenuto sono stati gli agenti della squadra mobile della questura, coordinati al comandante Marco Graziano. Momenti di tensione in centro città, per questo episodio.