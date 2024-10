Pozzo Dolce, «Entro venti giorni deve essere rimosso il manufatto»

TERMOLI. Torna d’attualità la zona di Pozzo Dolce, che lo scorso anno (era il 29 novembre 2023) vide il tragico rogo in cui perse la vita un immigrato senza dimora.

Di recente, l’area per motivi di sicurezza è stata interdetta, ma ora arriva anche l’ordinanza del sindaco Nico Balice, che impone la rimozione del manufatto esistente.

Una vicenda che risale, addirittura – come si evince dal provvedimento – al settembre 2016, quando il destinatario della presente ordinanza era rimasto privo del titolo per l’occupazione del suolo comunale in località Pozzo Dolce, con conseguente suo obbligo di operare, a propria cura e spese, lo sgombero del chiosco oggetto di Convenzione dall’anno 2001.

Il provvedimento di revoca ha resistito all’impugnativa proposta dal privato nel giudizio al Tar Molise, definito con sentenza n. 327/2017, passata in giudicato; pure le successive pretese sostitutive/indennitarie del concessionario revocato, oggetto del giudizio dinnanzi allo stesso Tribunale n. 168/2022, definito con sentenza n. 365/2023, non giustificano in alcun modo la permanenza del chiosco su suolo pubblico comunale.

«Sin dall’8.9.2022 la Polizia Municipale e l’Ufficio demanio, hanno certificato lo stato di fatiscenza del chiosco, benché reso inaccessibile dal proprietario con l’infissione di pannelli lignei; nondimeno, lo stato di abbandono ha favorito un grave evento delittuoso, a cagione del quale l’area e il manufatto sono stati attinti da sequestro penale con provvedimento 30.11.2023; è intervenuto in data 16.09.2024, il dissequestro del sito, anche in esito all’intenzione palesata dal Comune di bonificarlo e di rafforzare la sua messa in sicurezza.

Per tale bonifica e ulteriore messa in sicurezza non è procrastinabile la rimozione del manufatto di proprietà anche per la tutela della sanità e della incolumità pubbliche».

Per questo, è stata disposta l’immediata rimozione del manufatto tuttora insistente su proprietà comunale in località Pozzo Dolce, con la riduzione in pristino dell’area di sedime, nel termine irriducibile di 20 giorni dal ricevimento del provvedimento, con preavviso che, in mancanza l’amministrazione vi provvederà in danno dell’ingiunto, previa catalogazione dei materiali rimossi e il loro deposito in custodia, parimenti a sue spese.