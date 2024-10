Il 1522 in Molise: crescono le chiamate per violenza di genere

MOLISE. Nel primo semestre del 2024, il Molise ha registrato 79 chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità attivato dal Dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri per offrire supporto alle vittime di violenza di genere e stalking.

Di queste chiamate, 65 provengono dalla provincia di Campobasso e 14 dalla provincia di Isernia.

Questi dati sono stati resi noti dall'Istat. Rispetto allo stesso periodo del 2014, si osserva un incremento delle chiamate in entrambe le province. Dieci anni fa, il totale era di 46 chiamate, con 39 provenienti dalla provincia di Campobasso e 7 da Isernia.

Il 1522 offre anonimato e supporto per diverse forme di violenza, disponibile 24 ore su 24 e in 9 lingue oltre all'italiano. Questa linea di assistenza fornisce informazioni di primo soccorso in situazioni di emergenza e indicazioni utili sui servizi e i centri antiviolenza attivi a livello locale, a cui le vittime e altri utenti possono rivolgersi.