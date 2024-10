Agricoltore 59enne cade dal trattore e muore, dramma a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Questa mattina, intorno alle 9, a Serracapriola, un agricoltore 59enne, di Torremaggiore ha perso la vita mentre era al lavoro sul trattore su cui si trovava.

Le circostanze dell'incidente, avvenuto in via Solferino, sulla strada che conduce al cimitero, sono attualmente in fase di indagine. Dalle prime informazioni, l'uomo è caduto dopo che il mezzo era finito contro un olivo.