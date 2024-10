Accompagna la vicina al Pronto soccorso e le rubano l'auto nel parcheggio dell'ospedale

TERMOLI. Se l'episodio di giovedì pomeriggio, che abbiamo reso noto ieri (il furto in casa dell'82enne), ha scatenato l'indignazione dei lettori, con commenti social inequivocabili, altrettanto immaginiamo accadrà con quanto stiamo per raccontare. Chi ci ha veicolato la notizia, sempre un congiunto di una donna derubata, ha voluto evidenziare quanto successo, sempre come notizia di pubblico interesse e mirata a far stare in campana.

Nella serata di venerdì, una donna si sente male e allora una vicina di casa, 72enne, si prodiga nell'accompagnarla al Pronto soccorso. Il tempo di parcheggiare l'auto nella zona di sosta dell'ospedale San Timoteo e nel giro di due ore, quando poi la signora che necessitava cure mediche è stata visitata, tra le 19 e le 21, qualcuno aveva adocchiato la sua macchina, una Fiat 500 L trekking, portandola via.

Dall'urgenza al furto, il passo è stato semplice e chi ha compiuto un'opera di bene, ne ha ricavato un danno materiale e mica di poco conto. Insomma, siamo alle solite e c'è chi invoca telecamere di videosorveglianza in quel parcheggio, non solo nella rotatoria che porta al San Timoteo.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Termoli.