Sorprendono ladri in tuta nera e cappuccio, «Non siamo tranquilli in viale San Francesco»

TERMOLI. Furti e tentativi nella zona dell'ospedale San Timoteo. Non solo la Fiat 500 L sparita venerdì sera.

«Ho letto dell'ennesimo furto in zona e intendo segnalare anche il tentativo di cui sono stato vittima giovedì sera», ci ha raccontato uno dei residenti di viale San Francesco.

Nella serata di giovedì 24, alle ore 20.10, i ladri si introducono al primo piano di un'abitazione sita in viale San Francesco, mentre i proprietari, al piano terra, si accingono a cenare. Uditi rumori insoliti, la famiglia si dirige all'esterno dell'appartamento, trovandosi davanti l'intruso, tuta nera col cappuccio, che, accortosi della loro presenza, fugge. Le urla dei proprietari mettono in fuga anche l'altro malvivente, che si cala dal balcone e prende la via dei campi retrostanti.

Accorrono molti vicini di casa e giungono immediatamente sul posto Carabinieri e Polizia che ispezionano gli appartamenti e rassicurano la famiglia.

«Una storia a lieto fine, per fortuna, che induce a porsi domande circa la sicurezza della nostra città, bersaglio di molteplici furti, nelle abitazioni e di auto - sottolineano le persone loro malgrado coinvolte in questa vicenda - ci si chiede se ci sia dietro la regia di un'unica organizzazione criminale. Molti residenti nei pressi dell'ospedale San Timoteo hanno segnalato la presenza di droni nelle ultime settimane.

Chi li avrebbe azionati e perché? Forse per individuare ingressi, vie d'uscita, caratteristiche delle abitazioni? Occorre rafforzare la sicurezza dei nostri centri, migliorare il sistema di videosorveglianza e, magari, coinvolgere anche i comitati di quartiere. Parola d'ordine: denunciare».