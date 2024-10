Un weekend glamour: la serata di gala del concorso Venere d’Italia

CAMPOMARINO. Nella splendida cornice dell’Aloha Park Hotel di Campomarino Lido si è svolto, sabato sera 26 ottobre, l’evento celebrativo del concorso nazionale Venere d’Italia, una serata magistralmente organizzata al termine di una giornata dove, partendo da Larino passando per Ururi e fino alla cittadina adriatica, il Molise, ha dimostrato, semmai ce n’era bisogno, di essere terra ospitale, luogo che con le sue bellezze è location ideale dove realizzare e far crescere il concorso che ha, in Pietro Cortese, il suo patron nazionale ed in Abruzzo e Molise come promoter, il performer, molisano doc, Antonio Mustillo.

Proprio Mustillo, dopo aver brillantemente presentato la prima serata della finale nazionale a Ciro’ in Calabria ed essersi esibito con le sue performance artistiche nella terza, ha pensato di ricreare nella ventesima regione un momento celebrativo di quelle serate magiche calabresi che hanno visto proprio il Molise, con le sue bellezze conquistare diverse fasce. Infatti, la giuria aveva premiato Giorgia Milanese e Sabrina Terrenzio, rispettivamente già Venere Molise e Venere Abruzzo. Ma anche Francesca Ciavarra, Cristina Rosa, Siria Lupacchino, Giorgia Di Peso e Giulia Liggieri per il Molise e Tresi Meta per l’Abruzzo. Ma non solo, infatti sempre in Calabria la giuria ha deciso di assegnare alle molisane anche 3 inviti per partecipare direttamente alla finale 2025 a Greta Mazzatenta, Francesca Romagnoli e a Rossella Vizza.

Ragazze che hanno partecipato, fin dal mattino, all’evento complice anche l’altro importante motivo ossia la realizzazione degli scatti fotografici con i quali, la produzione, andrà a realizzare il calendario 2025 di Venere d’Italia.

E così, prima l’incantevole atrio del Palazzo Ducale di Larino, poi i locali di Ottica Antonacci, poi quelli della ditta Pastò System e Padel di Ururi ed infine quelli dell’Aloha Park Hotel sono diventati il set dove le Veneri, indossando gli abiti di Grimilde Glam, si sono lasciate immortalare dalle macchine fotografiche vivendo tanti momenti di socialità e di complicità, per una giornata che certamente ricorderanno nel loro percorso di crescita che le ha portate ad iscriversi al concorso e a mettersi in gioco, non solo per la loro bellezza, ma anche per quei sogni, quelle professionalità che, giovanissime ma decise, contano di realizzare nel loro prossimo futuro.

Per l’evento molisano è giunta in regione, direttamente da Milano, la Venere d’Italia 2024 Nicole Bolognesi e con lei le altre finaliste nazionali, il patron Pietro Cortese e gli altri componenti dello staff nazionale che hanno seguito passo dopo passo le ragazze per l’intera giornata insieme ai loro accompagnatori fino al gran finale come detto nella location dell’imprenditore molisano Pasquale Vileno che, da subito, ha accettato la sfida di Venere d’Italia ed ha messo a disposizione la sua struttura dell’Aloha Park Hotel riconoscendo l’alto valore del concorso e la possibilità tramite lo stesso di pubblicizzare il Molise a livello nazionale. Una vetrina eccezionale che ha trovato oltre a Vileno anche il contributo fattivo in regione ma anche a licello nazionale degli imprenditori Roberto Antonacci, Nicola Pastò. Oltre e naturalmente a Grimilde diventata indiscussa protagonista con le sue creazioni di moda che danno bellezza ulteriore alla bellezza delle Veneri.

Il mattatore della serata non poteva che essere Antonio Mustillo. A lui il compito di ricreare in Molise, come detto, i momenti salienti della finale nazionale ma con un tocco particolare quello della convivialità, dello stare insieme lontano dai voti delle giurie. Il tutto condito dall’ottima cucina proposta da Vileno, dagli intermezzi comici dei suoi ‘compagni di avventura’ ossia Tiziano, Maria De Filippi ed Alfredo Mercurio (quest’ultimo si è esibito in un insolito duetto con la presidente del fan club la simpaticissima Lucia Rosati e naturalmente dalla sfilata delle Veneri che, smessi i panni della competizione, si sono presentate con la loro bellezza, la loro naturalezza condita da tanti sogni ma anche da tante solide certezze fatte di studio, passione e visione chiara del percorso che dovranno affrontare.

Un primo grande evento in Molise, dunque, per il concorso di Venere d’Italia le cui iscrizioni per il 2025, vogliamo sottolinearlo, sono già aperte. Ma in attesa della nuova edizione, il Molise sarà ancora una volta protagonista con il ‘Venere Moda Winter 2024’, un evento di moda con cena di gala dedicato alle Veneri finaliste molisane ed abruzzesi che si terrà sabato 7 dicembre. Ma di questo ne parleremo prossimamente.

Venere d’Italia in regione ormai rappresenta una concreta occasione per ragazze che si vogliono avvicinare al mondo della moda, per puro divertimento, per mettersi alla prova e combattere le proprie insicurezze, ma anche per fare i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Galleria fotografica