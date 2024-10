Furti nelle abitazioni, la "solita" Audi nera presa a 'pietrate' a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. La scorsa settimana episodi di furto segnalati a Montecilfone, Guglionesi e Termoli.

La nuova è iniziata, ieri, sempre di sera, a San Martino in Pensilis, come ha denunciato pubblicamente un residente, che descrive anche l'auto con cui i malviventi sarebbero fuggiti, un'Audi nera berlina, con all'interno almeno tre ladri, sempre vestiti di scuro. «Mi siete entrati in casa alle 19, ma siete stati molto fortunati che non vi ho beccati». Poi, fa riferimento a un lancio di pietre che avrebbe scagliato lui stesso contro il veicolo della banda, con cui ha danneggiato il cofano anteriore sul lato sinistro.

Giungono notizie anche di un furto avvenuto in precedenza a Larino, nei pressi del supermercato Md.

«Rubano oro e contanti, potrebbe essere un nuovo manipolo di banditi», i timori che provengono dal territorio, dove le testimonianze anche sui giorni scorsi si infittiscono: «Due persone vestite di nero e passamontagna hanno provato a salire su per un balcone ma il proprietario sentendo dei rumori si è affacciato e li ha messi in fuga», questo avvenuto a Rotello.