Incidente in A14: autoarticolato sfonda il guardrail e invade corsia opposta

SAN SEVERO. Spaventoso incidente stradale in A14, dove un autoarticolato ha sbandato, sfondato il guardrail e occupato la carreggiata opposta. Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri, 28 ottobre 2024.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo - con annessa pesante cella frigorifera - proveniva da Foggia e stava percorrendo la carreggiata in direzione nord quando, per cause da accertare, ha invaso la carreggiata opposta. Fortunatamente, in quel momento non vi erano altri veicoli in transito e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Ferito il conducente dell'autoarticolato, affidato alle cure del personale del 118. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento San Severo per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, mentre i rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia stradale dell'Alto Tavoliere. La carreggiata sud è stata temporaneamente chiusa al traffico. (Foggia Today).